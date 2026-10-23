Боец из Башкирии успешно сбивает дроны противника

О своем героическом земляке рассказали в администрации Благоварского района. «Лука» родом из села Пришиб. Когда была объявлена частичная мобилизация, он не стал спрятаться за спинами других, а взял в руки оружие и пошел защищать свою страну.

На передовой «Лука» изведал все тяготы воинской службы: был и сапером, и штурмовиком, а теперь служит водителем мобильной огневой группы. За полгода его подразделение сбило более десяти крылатых БПЛА и множество FPV-дронов.

За плечами солдата несколько ранений, но каждый раз словно чья-то невидимая рука уберегала его от гибели. Конечно, эта спасительная сила — молитвы родных: родителей, жены и троих сыновей, которые ждут не дождутся своего любимого человека, отметили в муниципалитете, пожелав «Луке» и всем нашим бойцам скорейшего возвращения домой с победой.

Фото: со страницы администрации Благоварского района в соцсетях.