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17 Октября , 07:00

В Уфе благотворители передали бойцам СВО партию техники

В столице Башкирии представители общественного движения «Народный фронт» и компании «Напитки вместе» передали военнослужащим технику и оборудование, необходимые для выполнения боевых задач в зоне СВО.

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В Уфе благотворители передали бойцам СВО партию техникиВ Уфе благотворители передали бойцам СВО партию техники
В Уфе благотворители передали бойцам СВО партию техники

«Мы отправили уже 189 гуманитарных конвоев, всего более 21 тысячи тонн. Огромную работу проводит «Народный фронт», чьи участники регулярно выезжают «за ленточку», поддерживают наших бойцов и словом, и необходимым оборудованием.

В республике мы также помогаем семьям и родственникам наших бойцов. Солдаты – у вас крепкий тыл. Живем и действуем под девизом «Все для победы», – отметил исполняющий обязанности руководителя Администрации главы РБ Данияр Абдрахманов.

По словам руководителя регионального отделения «Народного фронта» Виталия Брыкина, в зону СВО были переданы: квадроциклы, квадрокоптеры, генераторы, прицелы, детекторы дронов и другая техника, которая поможет нашим бойцам выполнять боевые задачи. Он поблагодарил за помощь компанию «Напитки вместе».

«Вся это необходимо на передовой. Дизельные генераторы закрывают вопрос с энергией, спецоборудование помогает решать боевые задачи. Особенно востребованы квадроциклы. Они позволяют быстро доставлять на позиции боеприпасы и продовольствие, а при необходимости – эвакуировать раненых. Квадрокоптеры и тепловизионное оборудование позволяют вести разведку и своевременно обнаруживать противника. Для нас такая помощь означает, что о бойцах знают, помнят и заботятся в тылу. Это общий вклад в нашу победу», – подчеркнул боец с позывным «Барс».

Фото:«Народный фронт».

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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