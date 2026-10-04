В Башкирии ветеранам СВО помогли найти работу по душе

Руслан Исхаков из Ишимбайского района, вернувшись с передовой, был взят на сопровождение специалистов фонда, которые подыскали ему подходящее место работы. Теперь он работает в местном филиале управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ. В его обязанности входит организация работы автопарка, контроль за технической исправностью машин и выпуском их на линию, ремонт и обслуживание транспорта, учет топлива, запчастей и путевой документации. Кроме того, он отвечает за подбор и инструктаж водителей, следит за соблюдением безопасности и дисциплины.

Другой ветеран, Ильнар Рахимкулов из Кугарчинского района, при выполнении боевых задач проявил себя как отважный и умелый воин. Когда демобилизовался, социальные координаторы предложили ему стать заместителем главы сельского поселения. На новой должности вчерашний боец решает насущные проблемы поселения, а дисциплина, ответственность и опыт, полученный на передовой, помогают ему быть эффективным управленцем и успешно справляться с самыми разными задачами.

И, конечно, ветераны ведут активную общественную работу, проводя уроки мужества для учащихся и принимая участие в районных мероприятиях.

Трудоустройство участников специальной военной операции — одно из ключевых направлений работы госфонда «Защитники Отечества», подчеркивают в региональном филиале организации. При содействии социальных координаторов в Башкортостане обеспечены рабочими местами уже более 3200 защитников Отечества.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.