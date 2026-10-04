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4 Октября , 04:57

В Башкирии ветеранам СВО помогли найти работу по душе

В филиале госфонда «Защитники Отечества» в РБ рассказали истории двух ветеранов специальной военной операции, которым социальные координаторы помогли с трудоустройством.

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В Башкирии ветеранам СВО помогли найти работу по душеВ Башкирии ветеранам СВО помогли найти работу по душе
В Башкирии ветеранам СВО помогли найти работу по душе

Руслан Исхаков из Ишимбайского района, вернувшись с передовой, был взят на сопровождение специалистов фонда, которые подыскали ему подходящее место работы.  Теперь он работает в местном филиале управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ. В его обязанности входит организация работы автопарка, контроль за технической исправностью машин и выпуском их на линию, ремонт и обслуживание транспорта, учет топлива, запчастей и путевой документации. Кроме того, он отвечает за подбор и инструктаж водителей, следит за соблюдением безопасности и дисциплины.

Другой ветеран, Ильнар Рахимкулов из Кугарчинского района, при выполнении боевых задач проявил себя как отважный и умелый воин. Когда демобилизовался, социальные координаторы предложили ему стать заместителем главы сельского поселения. На новой должности вчерашний боец решает насущные проблемы поселения, а дисциплина, ответственность и опыт, полученный на передовой, помогают ему быть эффективным управленцем и успешно справляться с самыми разными задачами.

И, конечно, ветераны ведут активную общественную работу, проводя уроки мужества для учащихся и принимая участие в районных мероприятиях.

Трудоустройство участников специальной военной операции — одно из ключевых направлений работы госфонда «Защитники Отечества», подчеркивают в региональном филиале организации. При содействии социальных координаторов в Башкортостане обеспечены рабочими местами уже более 3200 защитников Отечества.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.

В Башкирии ветеранам СВО помогли найти работу по душе
В Башкирии ветеранам СВО помогли найти работу по душе
В Башкирии ветеранам СВО помогли найти работу по душе
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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