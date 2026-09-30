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30 Сентября , 09:59

В Башкирии ветеран СВО без руки обустроил дом и работает сварщиком

Примером стойкости и любви к жизни назвали историю ветерана СВО из Кармаскалинского района в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

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В Башкирии ветеран СВО без руки обустроил дом и работает сварщикомВ Башкирии ветеран СВО без руки обустроил дом и работает сварщиком
В Башкирии ветеран СВО без руки обустроил дом и работает сварщиком

Алексей Лебедев в мае 2024 года заключил контракт с Минобороны, а уже в январе 2025-го получил тяжелое ранение. Ему ампутировали левую руку, и после долгой реабилитации он вернулся домой, чтобы начать новую главу в своей жизни.

Прежде всего ветеран взялся за благоустройство жилья. Своими силами он сделал пристрой, отремонтировал жилые помещения и обратился в госфонд «Защитники Отечества» с заявлением об адаптации дома. Социальные координаторы оперативно отреагировали, и совсем скоро ветеран получит необходимое оборудование. Также ему выдали адаптивную одежду, что значительно облегчило повседневную жизнь.

Сегодня Алексей Лебедев самозанятый, работает по своей профессии — он сварщик. У него дружная семья — супруга Мария и двое детей, пятилетняя Юля и четырехмесячный Егорка. Когда подрастут, они узнают, что отец у них — настоящий герой: Алексей награжден орденом Мужества и медалью участника СВО.

История Алексея Лебедева показывает: даже после тяжелых испытаний можно вернуться к мирной жизни, строить дом, растить детей и быть нужным семье и обществу, подчеркнули в филиале госфонда.

Фото: филиал госфонда «Защитники Отечества» в РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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