В Башкирии ветеран СВО без руки обустроил дом и работает сварщиком

Алексей Лебедев в мае 2024 года заключил контракт с Минобороны, а уже в январе 2025-го получил тяжелое ранение. Ему ампутировали левую руку, и после долгой реабилитации он вернулся домой, чтобы начать новую главу в своей жизни.

Прежде всего ветеран взялся за благоустройство жилья. Своими силами он сделал пристрой, отремонтировал жилые помещения и обратился в госфонд «Защитники Отечества» с заявлением об адаптации дома. Социальные координаторы оперативно отреагировали, и совсем скоро ветеран получит необходимое оборудование. Также ему выдали адаптивную одежду, что значительно облегчило повседневную жизнь.

Сегодня Алексей Лебедев самозанятый, работает по своей профессии — он сварщик. У него дружная семья — супруга Мария и двое детей, пятилетняя Юля и четырехмесячный Егорка. Когда подрастут, они узнают, что отец у них — настоящий герой: Алексей награжден орденом Мужества и медалью участника СВО.

История Алексея Лебедева показывает: даже после тяжелых испытаний можно вернуться к мирной жизни, строить дом, растить детей и быть нужным семье и обществу, подчеркнули в филиале госфонда.

Фото: филиал госфонда «Защитники Отечества» в РБ.