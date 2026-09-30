+19 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Время героев
30 Сентября , 12:48

Участник СВО из Башкирии стал школьным поваром

Фаниль Каримов из Куюргазинского района после двух лет службы в зоне СВО вернулся домой и стал школьным поваром — единственным на весь район поваром-мужчиной.

Добавить в предпочтительные источники Google
Участник СВО из Башкирии стал школьным поваромУчастник СВО из Башкирии стал школьным поваром
Участник СВО из Башкирии стал школьным поваром

Фаниль Каримов заключил контракт с Минобороны в июле 2023 года. На передовую он уходил, оставляя дома семерых несовершеннолетних детей, и свой поступок объяснял просто: «Надо Родину защищать».

Фронтового лиха он хлебнул сполна. За плечами бойца остались самые тяжелые направления: Северодонецк, Кременная, Рубежная, Донецк, Макеевка… Однажды, уже будучи формально уволенным, он пошел на боевое задание не по приказу, а по личной просьбе командира — просто потому, что не мог подвести товарищей.

Вместо одного года Фаниль провоевал почти два и вернулся домой совсем недавно, в феврале. С трудоустройством ему помогли республиканский филиал госфонда «Защитники Отечества» и центр занятости, и теперь многодетный отец ежедневно кормит обедами 50 школьников в деревне Илькинеево. А потом снимает фартук, надевает военную форму и приходит к детворе на уроки мужества, собственным примером показывая ребятам, что значит быть настоящим мужчиной и как нужно относиться к родной земле.

Жена Фаниля Надежда тоже теперь работает в школе — преподает физкультуру. Дети учатся там же. У Каримовых трое сыновей и четыре дочки: старшей уже 18, младшему — всего три годика, и все семеро стараются быть похожими на своего папу-героя. А недавно, в июне, дружная семья стала победителем спортивных состязаний на V Межрегиональном этнокультурном патриотическом фестивале «Сила Земли», который проходил в Альшеевском районе.

«Такие истории напоминают: сила — не только в подвигах на передовой. Сила — в том, чтобы после всего пройденного остаться человеком, продолжать трудиться, воспитывать детей, делиться опытом и теплом», — отметили в филиале фонда «Защитники Отечества» в РБ, рассказав об этой удивительной семье.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.

Участник СВО из Башкирии стал школьным поваром
Участник СВО из Башкирии стал школьным поваром
Участник СВО из Башкирии стал школьным поваром
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru