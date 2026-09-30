Участник СВО из Башкирии стал школьным поваром

Фаниль Каримов заключил контракт с Минобороны в июле 2023 года. На передовую он уходил, оставляя дома семерых несовершеннолетних детей, и свой поступок объяснял просто: «Надо Родину защищать».

Фронтового лиха он хлебнул сполна. За плечами бойца остались самые тяжелые направления: Северодонецк, Кременная, Рубежная, Донецк, Макеевка… Однажды, уже будучи формально уволенным, он пошел на боевое задание не по приказу, а по личной просьбе командира — просто потому, что не мог подвести товарищей.

Вместо одного года Фаниль провоевал почти два и вернулся домой совсем недавно, в феврале. С трудоустройством ему помогли республиканский филиал госфонда «Защитники Отечества» и центр занятости, и теперь многодетный отец ежедневно кормит обедами 50 школьников в деревне Илькинеево. А потом снимает фартук, надевает военную форму и приходит к детворе на уроки мужества, собственным примером показывая ребятам, что значит быть настоящим мужчиной и как нужно относиться к родной земле.

Жена Фаниля Надежда тоже теперь работает в школе — преподает физкультуру. Дети учатся там же. У Каримовых трое сыновей и четыре дочки: старшей уже 18, младшему — всего три годика, и все семеро стараются быть похожими на своего папу-героя. А недавно, в июне, дружная семья стала победителем спортивных состязаний на V Межрегиональном этнокультурном патриотическом фестивале «Сила Земли», который проходил в Альшеевском районе.

«Такие истории напоминают: сила — не только в подвигах на передовой. Сила — в том, чтобы после всего пройденного остаться человеком, продолжать трудиться, воспитывать детей, делиться опытом и теплом», — отметили в филиале фонда «Защитники Отечества» в РБ, рассказав об этой удивительной семье.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.