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23 Сентября , 07:49

В Калтасинском районе Башкирии открыли мемориальную доску Герою Советского Союза

О знаменательном событии рассказал глава районной администрации Семён Цедилкин.

Семён Цедилкин/vk.ruСемён Цедилкин/vk.ru
Фото:Семён Цедилкин/vk.ru

Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Тимираю Кубакаевичу Кубакаеву состоялось в одной из школ села Калтасы.

«Тимирай Кубакаевич — наш земляк, уроженец деревни Тюльди. Он работал трактористом, сплавщиком леса, а в 1942 году был призван на фронт. Командир взвода автоматчиков, гвардии младший сержант Кубакаев проявил беспримерное мужество в бою у станции Красновка 15 января 1943 года. В составе группы из тринадцати гвардейцев он удерживал позиции до последнего патрона, до последней гранаты. Плену герои предпочли смерть в огне», — написал о подвиге калтасинца глава района Семён Цедликин на своей странице ВКонтакте.

Семён Цедилкин/vk.ruСемён Цедилкин/vk.ru
Фото:Семён Цедилкин/vk.ru
Семён Цедилкин/vk.ruСемён Цедилкин/vk.ru
Фото:Семён Цедилкин/vk.ru
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:калтасинский район
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