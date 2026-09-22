Глава Башкирии: Мы своих героев никогда не забудем

По словам главы региона, это не только девиз, а цель и смысл всей деятельности управленческой команды, реального сектора экономики и всех жителей Башкортостана. Для победы в непростом противостоянии с коллективным Западом обществу необходимо объединиться в одно целое. Так появились именные батальоны и мотострелковый полк «Башкортостан», которыми республика гордится по праву.

«Мы гордимся всеми ребятами, которые сражаются на передовой за наше Отечество. Каждый из них – настоящий герой. И я благодарен каждому, кто откликнулся на призыв Родины и встал в строй на защиту ее интересов. У нас уже шестнадцать Героев России, к сожалению, девять из них награждены посмертно, – рассказал глава региона агентству «Интерфакс». – Чтобы наши воины и труженики тыла не были забыты, мы создали комиссию при главе Башкортостана по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период проведения специальной военной операции. Весь огромный массив данных: документы, видеозаписи, сюжеты республиканских телеканалов, газетные репортажи – мы передадим в архив, а личные вещи бойцов, трофеи – в музеи».

Кроме того, Радий Хабиров отметил, что в Уфе планируется установить большой мемориал павшим защитникам Отечества. Будет сделано все, чтобы память о тех, кто отдал жизни за Родину, всегда жила в сердцах благодарных потомков.

Фото: сайт главы РБ.