+15 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Время героев
22 Сентября , 09:20

Глава Башкирии: Мы своих героев никогда не забудем

Руководитель республики Радий Хабиров пояснил, в чем заключается главная суть девиза «Все для победы».

Глава Башкирии: Мы своих героев никогда не забудемГлава Башкирии: Мы своих героев никогда не забудем
Глава Башкирии: Мы своих героев никогда не забудем

По словам главы региона, это не только девиз, а цель и смысл всей деятельности управленческой команды, реального сектора экономики и всех жителей Башкортостана. Для победы в непростом противостоянии с коллективным Западом обществу необходимо объединиться в одно целое. Так появились именные батальоны и мотострелковый полк «Башкортостан», которыми республика гордится по праву.

«Мы гордимся всеми ребятами, которые сражаются на передовой за наше Отечество. Каждый из них – настоящий герой. И я благодарен каждому, кто откликнулся на призыв Родины и встал в строй на защиту ее интересов. У нас уже шестнадцать Героев России, к сожалению, девять из них награждены посмертно, – рассказал глава региона агентству «Интерфакс». – Чтобы наши воины и труженики тыла не были забыты, мы создали комиссию при главе Башкортостана по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период проведения специальной военной операции. Весь огромный массив данных: документы, видеозаписи, сюжеты республиканских телеканалов, газетные репортажи – мы передадим в архив, а личные вещи бойцов, трофеи – в музеи».

Кроме того, Радий Хабиров отметил, что в Уфе планируется установить большой мемориал павшим защитникам Отечества. Будет сделано все, чтобы память о тех, кто отдал жизни за Родину, всегда жила в сердцах благодарных потомков.

Фото: сайт главы РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru