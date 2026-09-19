Участник СВО организовал туристический бизнес в Башкирии

За плечами Артура Гайназарова — 27 лет службы в правоохранительных органах, участие в освобождении населенных пунктов ЛНР в составе штурмового отряда, заслуженные боевые награды. Теперь он освоил профессию психолога и работает социальным координатором, помогая другим участникам СВО.

Его туристический проект предусматривает организацию банного сервиса, а также аренду модульной бани-бочки. Специалисты службы занятости одобрили бизнес-план и помогли оформить соцконтракт. Ветеран уже получил средства на покупку оборудования.

— С января 2026 года участники СВО, уволенные с военной службы или завершившие исполнение контракта, могут претендовать на финансовую помощь для открытия собственного дела независимо от уровня дохода семьи, — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова. — С появлением такого механизма, упрощающего получение финансовой помощи для бойцов, открыли индивидуальные предприятия и начали свое дело более 130 участников специальной военной операции. Государственная помощь позволяет им направлять свои знания и опыт на создание нужной продукции, востребованных услуг.

Фото: сайт правительства РБ