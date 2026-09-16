Школе в Башкирии присвоили имя её выпускника — Героя России

Владислав Бочаров родился в Белорецке 13 сентября 1997 года. В 2015 году он с золотой медалью окончил школу №8, а в 2020-м — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, тоже с отличием. Служил командиром разведывательной роты 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота в звании гвардии капитана. С первых дней специальной военной операции находился на передовой.

В ходе боевых задач Владислав Бочаров проявил исключительное мужество: командовал штурмовиками, вел воздушную разведку с помощью БПЛА, корректировал огонь артиллерии, под постоянным огнем противника оказывал первую помощь раненым и спас более 20 сослуживцев. Погиб 22 марта 2025 года в Запорожской области, выполняя боевое задание. Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2025 года ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, сообщает канал «Башкирский батальон» в МАХ.

Глава Башкортостана Радий Хабиров так отозвался о подвиге белоречанина: «Владиславу было 27 лет, к сожалению, погиб. Воевал практически с первых дней СВО. Читал его наградной лист. Героический человек. Очень жаль, когда уходят такие парни. Очень многое мог бы сделать».

Фото: канал «Башкирский батальон» в МАХ.