В Башкирии батальон имени Гареева открыл экспериментальный цех

Специалисты здесь создают особых «птичек» или переделывают уже имеющиеся под свои нужды. Например, радиоуправляемые модели превращают в оптоволоконные, перепрошивают электронные «мозги», разрабатывают экспериментальные ИИ-дроны, распечатывают детали для беспилотников и так далее. Тем самым помогая операторам БПЛА «за ленточкой» осуществлять свою ювелирную работу – уничтожать вражеские цели.

По словам командира взвода технической экспериментальной части с позывным «Жук», сюда ребята приходят по-разному. Боец с позывным «Азизу» подписал контракт на третьем курсе факультета робототехники. Теперь он помогает товарищам по цеху освоить технику намотки оптоволокна, чтобы сделать FPV-дрон неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.

«Такой беспилотник может остановить только обрыв нити. Его катушка рассчитана на 25 километров с лишним. Конечно, тут еще все зависит от самого оператора. Если он спец в своем деле, то дрон аккуратненько размотает всю катушку и долетит до цели», – рассказал «Молодежной газете» боец «Азизу».

Потому в экспериментальном подразделении изобретают способы, чтобы улучшить размотку, усовершенствовать виды катушек. Сами печатают на 3D-принтерах литые детали, освоили особый способ сварки оптоволокна. Кстати, под 3D-печать выделено отдельное помещение, где на стеллажах разложены готовые детали.

«Мы здесь делаем заготовки для дополнительных батарей на «Мавиках», систем сброса, хвостовиков для боеприпасов. Намереваемся расширить количество печатных станков, потому что объем производства растет. Часто у нас принтеры неделю без остановки работают, чтобы обеспечить потребность в необходимых деталях. Ведь на создание некоторые из них уходит до десяти часов. При этом, мы не просто используем уже готовые модели, а дорабатываем их по заказу пилотов», – продолжили тему мастера-печатники.

Сборка техники и подготовка ее к передаче на передовую происходит в особой, рабочей комнате. Дроны должны быть готовы к работе, чтобы наши ребята на передовой не тратили время на проверку и облет. По словам командира взвода «Жука», дроны поступают не только от минобороны РФ. Надежные аппараты «Уфимец» и «Кыш Бабай» поставляет республика. Каждый, как уже говорилось выше, предварительно проходит настройку полетного контроллера и проверку управления.

Особая работа – с ИИ-дронами. Здесь, помимо основной атрибутики и железа, используется микрокомпьютер с памятью и установленным искусственным интеллектом, заточенным под конкретные модели и спецзадачи. А задачи самые разнообразные, от техники до человеческого силуэта. От этого зависит, какое «нутро» будет установлено на беспилотник.

Впоследствии оператор вручную доведет такую «птичку» до цели. Как только последняя появится в объективе, оператор на пульте ее подсветит и передаст бразды правления дрону, который дальше будет действовать самостоятельно. То есть, определит, какие команды ему надо отправить на полетный контроллер, чтобы поразить цель.

«Проект разрабатывается совместно с высокопрофессиональными программистами. Они пишут программную часть и вносят корректировки. У нас есть стендовый образец для отладки команд. Такой дрон предназначен для поражения цели в глубоком тылу противника», – пояснил боец с позывным «Сиджей».

Также специалисты подразделения используют трофейные дроны. Из них они собрали свою «птичку» – аппарат для усиления сигнала, который трудно обнаружить. При этом он способен поднимать до десяти килограммов и зависать на полчаса. Это поможет координировать и давать направление нашим войскам, не теряя бойцов. Разработчики уже обкатали беспилотник и подготовили его к отправке.

«Сбитые дроны противника нам регулярно поставляют. Наша техническая часть изучает трофейные аппараты досконально. Какие-то разработки берем на вооружение. Затем перепрошиваем и отправляем «домой». Как говорится, откуда прилетело, туда и улетело. Только уже с нашими «подарками».

Ребята, которые подписывают спецконтракт, часто приходят уже с навыками: умеют программировать, паять. Остальные обучаются на месте. Впоследствии все хорошо вливаются в работу, занимаются собственными разработками. Если есть желающие – всех примем, всех обучим. Кто-то может прийти со своими разработками и программами – мы их запустим в работу. Поможем нашим боевым товарищам, которые бьются за победу на передовой», – сказал в завершение беседы командир взвода «Жук».

Напомним, что батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева формируется под личным кураторством главы Башкирии Радия Хабирова. Бойцы служат в отдалении от линии боевого соприкосновения. За год службы в батальоне боец получит 4 120 000 рублей, ветеранское удостоверение. За эффективность и проявленное мужество предусмотрены денежное вознаграждение и госнаграды. Подписать контракт можно не имея опыта срочной службы или вместо нее.

По вопросам подписания контракта обращаться по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3.

Также можно позвонить по номерам телефона: +7 908 358 0000; +7 995 948 6541.