Бойцы из Башкирии вывозят мирных жителей из-под обстрелов в ДНР

После того, как российские военные взяли под контроль город Константиновку, началась, как отмечают военкоры, «финальная битва за весь Донбасс». Этот успех имеет стратегическое значение для освобождения от ВСУ всей территории ДНР. В настоящее время башкирские воины спасают мирных жителей – пожилых, тяжело больных и инвалидов, которые не сумели вовремя уйти из зоны боевого соприкосновения. И были вынуждены месяцами прятаться в подвалах от обстрелов и зверств укронацистов.

По словам одной из женщин, два месяца назад украинские военные жестоко убили ее сына – мирного жителя. Просто взяли и расстреляли в упор. Только за то, что он использовал дроновый аккумулятор, чтобы хоть как-то «добыть» электричество.

Воины из Башкортостана вывозят из опасной зоны брошенных на произвол судьбы людей. И делают это каждый день, рискуя жизнью. Операция проходит под постоянными атаками вражеских дронов-камикадзе. Прикрывают группу спасателей стрелки батальона – сбивают украинские беспилотники автоматическим огнем на подлете.

Тем временем, жители ДНР поверить не могут в свое спасение. Рассказывают о тех ужасах, которые им пришлось пережить, плачут от радости и благодарят башкирских добровольцев:

«Путь спасения был очень тяжелым, но ребята справились. Они нас вели, несли наши вещи, кормили, поили, давали все необходимое. Спасибо российским воинам. Мы наконец-то белый свет увидели за столько времени. Нас вывели из кромешного ада. Там такой ужас творится и становится все хуже и хуже. Хочется, чтобы это безумие, наконец, закончилось».

Фото: скриншот видео канала МАХ «Башкирский батальон».