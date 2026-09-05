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5 Сентября , 10:56

Народный фронт Башкирии скорбит по поводу гибели Анатолия Чернышова

Исполнительный директор фонда «Народный фронт. Всё для Победы» Анатолий Фёдорович Чернышов погиб в возрасте 58 лет.

Народный фронт Башкирии скорбит по поводу гибели Анатолия ЧернышоваНародный фронт Башкирии скорбит по поводу гибели Анатолия Чернышова
Народный фронт Башкирии скорбит по поводу гибели Анатолия Чернышова

Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ села Скворцово Симферопольского района Республики Крым Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

За самоотверженность и преданность своему делу Анатолий Чернышов посмертно награждён орденом Мужества.

«Народный фронт Башкирии скорбит и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Анатолия Фёдоровича», говорится в соболезновании «фронтовиков».

Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта Башкирии.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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