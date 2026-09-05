Народный фронт Башкирии скорбит по поводу гибели Анатолия Чернышова

Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ села Скворцово Симферопольского района Республики Крым Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

За самоотверженность и преданность своему делу Анатолий Чернышов посмертно награждён орденом Мужества.

«Народный фронт Башкирии скорбит и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Анатолия Фёдоровича», говорится в соболезновании «фронтовиков».

Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта Башкирии.