Идёт подготовка операторов БПЛА в башкирском батальоне имени Мусы Гареева

В батальоне имени Мусы Гареева подготовка операторов БПЛА представляет собой выверенную систему, где каждый этап приближен к реальным боевым условиям. Как рассказал инструктор с позывным «Стив», обучение включает несколько ключевых этапов: от работы на симуляторах до реальных полетов. Новобранцы осваивают пайку, сборку дронов, работу с сервоприводами и настройку оборудования.

Ключевым элементом начального этапа является симулятор, который, как пояснил командир взвода БПЛА с позывным «Сова», полностью копирует управление реальным аппаратом и его аэродинамику. На этом тренажере курсанты отрабатывают взлет, стабилизацию дрона в воздухе и управление наклоном. Только после успешной сдачи промежуточного зачета боец допускается к управлению реальным дроном на открытом воздухе.

Особое внимание уделяется теоретической подготовке.

«Во время экзамена на номер пилота большой упор делаем на теоретические знания, — поясняет «Сова». — Пилотом может стать практически любой, это можно наработать. Гораздо сложнее привить человеку знание теории».

Практическая часть экзамена включает взлет, объективный контроль вокруг объекта и аккуратную посадку. Иногда добавляется элемент пике с выходом на цель.

Молодое пополнение, как отмечают командиры, часто приходит уже подготовленным. Например, 21-летний военнослужащий с позывным «Брачо» признался, что навыки управления дроном ему помогли освоить компьютерные игры, в которые он играл с детства. Его земляк с позывным «Тигр» выбрал батальон БПЛА, потому что имел опыт в этой сфере на прошлой работе и решил применить его здесь.

Инструктор «Стив» подчеркивает важность технологического развития: беспилотники становятся «малой точной артиллерией». Он отмечает, что дрон, стоимостью около 50 тысяч рублей, способен уничтожить технику противника, цена которой исчисляется миллионами. В батальоне активно применяется оптоволокно, которое, как объясняет «Стив», не поддается воздействию РЭБ.

Напомним, формирование батальона БпС имени Мусы Гареева взял под личное кураторство глава Башкирии Радий Хабиров. Бойцы служат в отдалении от линии фронта. По вопросам подписания контракта обращаться по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3, или по телефонам: +7 908 358 0000, +7 995 948 6541.

Фото: Артур Давлетбаков.