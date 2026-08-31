Батальон БпС имени Мусы Гареева выходит на боевое дежурство в зоне СВО

Журналист «Молодежной газеты» посетил расположение части и пообщался с бойцами, только начинающими свой путь.

Информацию о запуске рекрутинга в именной башкирский батальон 4 августа озвучил руководитель республики Радий Хабиров. С тех пор поток добровольцев не иссякает: первые контрактники уже на месте. Костяк формируют уроженцы региона, хотя заявки поступают и из других субъектов страны. Замкомбата по военно-политической линии, известный под позывным «Болгар», подчеркивает: отбоя от кандидатов нет, а их внутренний настрой не вызывает сомнений.

— Люди приходят осознанно, с горящими глазами, быстро схватывают материал. С этой стороны сложностей никаких, — констатирует он.

Штатное расписание включает широкий спектр специальностей: от пилотов FPV-дронов до управляющих наземными роботизированными платформами. Контракт заключается сроком на 12 месяцев; по его завершении боец вправе уволиться или перейти на бессрочную службу. При оформлении выплачиваются федеральные и региональные подъемные, начисляется денежное довольствие.

Ключевая гарантия для контрактников — отсутствие переводов в сторонние части. Возможны лишь внутренние ротации: скажем, оператор наземного комплекса может переквалифицироваться в пилота FPV.

По прибытии каждый военнослужащий получает полный комплект обмундирования, бронежилет и каску, после чего направляется на полигон для интенсивной учебы.

Особо востребованы водители, а также специалисты в области программирования и электроники. При батальоне действует техническое подразделение, занимающееся сборкой, ремонтом и модернизацией дронов. Бойцы нередко сами вносят конструктивные доработки — наращивают полезную нагрузку, добавляют новые опции.

Командование части отдельно благодарит главу РБ за личное участие в создании батальона: поддержка на высшем региональном уровне, по словам замполита, существенно облегчает решение организационных задач.

Стоит отметить, что республика стабильно входит в число лидеров по фронтовой помощи: на передовую регулярно отправляются FPV-дроны башкирской разработки — в том числе модели «Уфимец» и тяжелый ударный аппарат «Кыш Бабай», — а также запчасти и материалы для укрепления тыла подразделения.

Само расположение части продолжает обустраиваться: возводятся новые укрытия, совершенствуется инфраструктура.

Уже сейчас в батальоне есть бойцы, демонстрирующие выдающуюся результативность. «Болгар» отмечает: за уничтожение более 75 тяжелых вражеских дронов типа «Баба-Яга» военнослужащие могут быть представлены к званию Героя России. Несколько человек, по его словам, уже приблизились к этому порогу.

— Ударный FPV-дрон выводит из строя тяжелую бронетехнику при минимальных затратах, а разведывательные «птички» позволяют вскрывать замаскированные позиции без риска для людей, — рассуждает замполит. — При этом навыки, приобретенные у нас, не пропадут и на гражданке: геодезия, картография, агросектор, аэросъемка мероприятий — все это востребованные направления. Беспилотники — это завтрашний день.

Именные башкирские батальоны традиционно притягивают людей, ищущих не просто заработок, а дело со смыслом. Подразделение БпС имени Мусы Гареева — еще одно подтверждение того, что память о подвиге способна стать живой объединяющей силой.

Напомним ключевые условия службы: батальон дислоцируется вдали от передовой линии соприкосновения. За 12 месяцев контрактник получает суммарно 4 120 000 рублей, статус ветерана боевых действий, а за проявленную доблесть — дополнительные премии и государственные награды. Подписать контракт могут как те, кто уже отслужил по призыву, так и те, кто хочет заменить срочную службу на контрактную.

Фото: Айнур ДАВЛЕТБАКОВ.