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28 Августа , 12:35

В Башкирии соцконтракт помог ветерану СВО заняться любимым делом

Андрей Меньшаев из Нуримановского района вернулся домой после службы в зоне СВО и не просто начал новую страницу в своей жизни, а нашел дело, которое греет душу и требует настоящего мастерства.

В Башкирии соцконтракт помог ветерану СВО заняться любимым деломВ Башкирии соцконтракт помог ветерану СВО заняться любимым делом
В Башкирии соцконтракт помог ветерану СВО заняться любимым делом

О доблестном воине и его увлечении рассказал в соцсетях глава района Вилдан Ситдиков. Андрей Меньшаев всегда любил работать с деревом. В его руках рождаются уникальные изделия, в которых чувствуется тепло натуральных материалов и сила характера мастера.

Государство поддержало бойца. Благодаря программе адресной социальной помощи на основании социального контракта для участников СВО Андрей смог приобрести профессиональный станок для деревообработки. Теперь у него есть необходимое оборудование, чтобы расширять производство и радовать людей качественной, красивой мебелью.

«Это та самая конкретная помощь, которая дает возможность превратить хобби в источник дохода, развивать свое дело и обеспечивать семью, - подчеркнул Вилдан Ситдиков. - Мы часто говорим о поддержке ветеранов СВО, и вот она — живая история успеха. Когда человек с золотыми руками и твердым характером получает нужные инструменты, результат превосходит все ожидания. Наши парни возвращаются сильными, целеустремленными и готовыми строить будущее здесь, дома».

Фото: со страницы Вилдана Ситдикова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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