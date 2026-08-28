В Башкирии соцконтракт помог ветерану СВО заняться любимым делом

О доблестном воине и его увлечении рассказал в соцсетях глава района Вилдан Ситдиков. Андрей Меньшаев всегда любил работать с деревом. В его руках рождаются уникальные изделия, в которых чувствуется тепло натуральных материалов и сила характера мастера.

Государство поддержало бойца. Благодаря программе адресной социальной помощи на основании социального контракта для участников СВО Андрей смог приобрести профессиональный станок для деревообработки. Теперь у него есть необходимое оборудование, чтобы расширять производство и радовать людей качественной, красивой мебелью.

«Это та самая конкретная помощь, которая дает возможность превратить хобби в источник дохода, развивать свое дело и обеспечивать семью, - подчеркнул Вилдан Ситдиков. - Мы часто говорим о поддержке ветеранов СВО, и вот она — живая история успеха. Когда человек с золотыми руками и твердым характером получает нужные инструменты, результат превосходит все ожидания. Наши парни возвращаются сильными, целеустремленными и готовыми строить будущее здесь, дома».

Фото: со страницы Вилдана Ситдикова в соцсетях.