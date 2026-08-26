Механизатор из Салаватского района стал оператором дронов

В прошлом сельский механизатор, он подписал контракт с минобороны РФ в 2024 году и сегодня входит в число востребованных специалистов нового поколения.

Как поясняет сам боец, управление летательными аппаратами сегодня одинаково актуально как в армейской среде, так и в мирных отраслях. Работа в подразделениях такого профиля, подчеркивает он, дает уникальные высокотехнологичные навыки, которые ценятся далеко за пределами полигонов.

В зоне ответственности «Башкира» сейчас — целый комплекс задач: воздушная разведка, целеуказание для артиллерии, точечные удары по укрепрайонам противника, а также оперативная доставка грузов — от боеприпасов до медикаментов — на передний край.

Фото: пресс-служба администрации Салаватского района|МАКС.