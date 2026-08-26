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26 Августа , 05:12

Механизатор из Салаватского района стал оператором дронов

Уроженец Салаватского района, старший оператор коптерных дронов с позывным «Башкир» уже более года выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Механизатор из Салаватского района стал оператором дроновМеханизатор из Салаватского района стал оператором дронов
Механизатор из Салаватского района стал оператором дронов

В прошлом сельский механизатор, он подписал контракт с минобороны РФ в 2024 году и сегодня входит в число востребованных специалистов нового поколения.

Как поясняет сам боец, управление летательными аппаратами сегодня одинаково актуально как в армейской среде, так и в мирных отраслях. Работа в подразделениях такого профиля, подчеркивает он, дает уникальные высокотехнологичные навыки, которые ценятся далеко за пределами полигонов.

В зоне ответственности «Башкира» сейчас  — целый комплекс задач: воздушная разведка, целеуказание для артиллерии, точечные удары по укрепрайонам противника, а также оперативная доставка грузов — от боеприпасов до медикаментов — на передний край.

Фото: пресс-служба администрации Салаватского района|МАКС.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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