В Башкирии продолжится набор в войска беспилотных систем

Контракт заключается сроком на один год. Операторы работают вдали от линии боевого соприкосновения, что значительно снижает риск. Этим служба в новом батальоне принципиально отличается от службы в линейных частях.

Первичный договор заключается на гибкий срок: после его окончания военнослужащий имеет право уволиться, если не хочет продолжать службу, сообщает БСТ. При этом в контракте жестко закреплено, что без добровольного согласия бойца его не переведут на другую должность или в иной род войск.

— Все обязательства, которые берет на себя министерство обороны, будут выполнены. Это держится на контроле высшего военно-политического управления страны, — подчеркнул начальник пункта отбора Сергей Родинко.

Такая служба подходит студентам, которые могут взять академический отпуск, отслужить год, а затем восстановиться в вузе на бюджетное место. Молодые люди вместо срочной службы также могут пойти служить по контракту, заодно получив востребованную специальность на будущее.

За эффективное применение БПЛА в дополнение к стандартным контрактным льготам предусмотрены выплаты от 50 до 500 тысяч рублей.

Набор в войска беспилотных систем идет в Центре «Защитник» в уфимских «Черемушках» (Уфа, ул. Элеваторная, 15), работающем без перерывов и выходных. Подробнее о критериях отбора и условиях службы можно узнать по телефону 122.

Фото: аккаунт батальона имени Мусы Гареева ВКонтакте