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25 Августа , 10:58

Позывной «Бродяга»: Известный общественник из Башкирии отправился служить на СВО

Руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Волков начал службу в зоне спецоперации. Уже будучи на передовой, он рассказал корреспонденту «РБ», что побудило его подписать контракт.

Позывной «Бродяга»: Известный общественник из Башкирии отправился служить на СВОПозывной «Бродяга»: Известный общественник из Башкирии отправился служить на СВО
Позывной «Бродяга»: Известный общественник из Башкирии отправился служить на СВО

— Я давно собирался отправиться на СВО. Единственное, что останавливало, это реализация нашего проекта «Заоблачный фронт», — пояснил Владимир Сергеевич. — В этом году грант мы не получили, как и субсидию правительства на поисковые работы. Поэтому я решил больше не откладывать. Поступил в добровольческое подразделение, подчиненное воздушно-космическим силам России. Работаем на Донецком направлении.

Прежде чем приехать в расположение части, Владимир Волков в течение двух недель проходил обучение. Как он сам отмечает, очень грамотное и полезное. В день было около девяти часов занятий с инструкторами, имеющими боевой опыт, потом самостоятельная подготовка. А в конце обучения пришлось даже сдавать экзамен. «Чтобы было понятно, можно нас отправлять на передовую или нет», — замечает наш собеседник.

Владимир Волков рассказал, что бытовые условия в части вполне приемлемые. С ними он уже был хорошо знаком: неоднократно отвозил гуманитарный груз в башкирские добровольческие подразделения, мобилизованным бойцам.

— Условия везде примерно одинаковые, — отмечает он. — Я не штурмовик, поэтому чувствую себя довольно комфортно по сравнению с ними, но опасность есть везде. В расположении части или на боевом задании — сегодня угроза вражеских беспилотников очень сильная. Что говорить про нас, если и в Башкирию прилетают…

Напоследок Владимир Волков добавил, что работа бывает очень тяжелой, иногда бойцам приходится не спать сутками. Но, несмотря на это, настроение в подразделении у всех приподнятое, боевое. «Ребята приехали сюда за Победой и без нее не уйдут!».

Дома у общественника остались супруга и трое детей.

«Для нас это решение было сложное, но очень мужественное, — написала Лира Волкова на своей странице во Вконтакте. Я горжусь им. Дети гордятся. Мы будем ждать и делать все, чтобы наш тыл был надежным. Всем, кто сейчас провожает своих близких — держитесь. Мы сильнее, чем кажется».

Владимир Волков известен в Башкирии как педагог, тренер по альпинизму и скалолазанию, реконструктор, руководитель «Поискового движения России» в Башкирии, организатор фестиваля «Заоблачный фронт», научный сотрудник Республиканского музея Боевой Славы.

Одновременно с этой деятельностью с 2015 года он выезжал с гуманитарными миссиями в ЛНР и ДНР, а с началом СВО — в расположение наших частей. Кроме того, в местах боев 112-й Башкирской кавалерийской дивизии на территории сначала Луганской области Украины, а потом Луганской Народной Республики поисковые отряды под его руководством проводили экспедиции.

Оказавшись вновь на западе страны, но уже совсем в ином качестве, Владимир Сергеевич взял позывной «Бродяга». «Я же турист, альпинист», — улыбается он. А мы вместе со всей Башкирией надеемся, что «Бродяга», как и все его сослуживцы, вернется домой как можно скорее. И обязательно с Победой!

Фото из архива Владимира Волкова.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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