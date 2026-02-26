Герой России из Башкирии Денис Чернавин: Кто диктует правила в небе

— Любая война — это в немалой степени экономика: у кого дешевле и эффективнее вооружение, тот в конечном итоге и побеждает, — отметил он в беседе с «РБ». — Если сравнивать с традиционными средствами поражения, на которые до сих пор делалась ставка в вооруженных конфликтах, дроны стоят копейки, до недавнего времени всерьез их никто не воспринимал, и вдруг оказалось, что эти игрушки, начиненные совсем небольшим по весу зарядом, способны уничтожить дорогостоящий мощный танк. А поскольку они дешевые, то можно насытить ими широкую полосу фронта, что и стало особенностью ведения боевых действий сегодня.

Прежде всего массовое применение БПЛА привело к расширению так называемой «серой» зоны — ничейной территории между позициями противников, она теперь может достигать 20-40 км. Небо там перенасыщено дронами, и любая активность в этом радиусе становится прозрачной для обеих сторон и сразу же подвергается атаке. В плане тактики это довольно серьезная проблема для пехоты, как нашей, так и украинской, так как существенно затрудняет продвижение войск вперед.

Изменилась и специфика применения авиации. Если в начале СВО основные вопросы по уничтожению техники брали на себя вертолеты, то теперь они уступили эту нишу беспилотникам, но активно участвуют в перехвате больших дронов и делают это весьма успешно, прямо в воздухе. Бомбардировочной авиации тоже пришлось перестроиться. В первые месяцы СВО, когда ее пытались применять по канонам прежних войн, самолеты начали массово сбивать, и их перестали использовать для полетов за линию боевого соприкосновения. К счастью, нашлись светлые головы, которые придумали оснастить обычную бомбу металлическими крылышками и небольшим количеством электроники с GPS-приемником — так называемыми модулями планирования и коррекции. С точки сброса такая бомба может лететь больше ста километров по заданным координатам и попадать в цель с довольно высокой точностью, плюс-минус 10 метров. С учетом ее веса, который доходит до трех тонн, это очень грозное оружие, и наша бомбардировочная авиация сегодня снова на коне, всюду востребована и работает не покладая рук.

То есть хочу сказать, что превращение дронов из вспомогательного инструмента в самостоятельное массовое высокоточное оружие кардинально изменило и облик современной войны в целом, и тактику применения традиционных средств поражения. Широко использовать беспилотники первой начала Украина, но мы быстро учимся, и сейчас уже преимущество в этом вопросе на нашей стороне. Собственно, об этом говорит и создание отдельного рода войск — войск БПЛА, что позволит систематизировать подготовку кадров, расширить диапазон применения дронов и серьезно вкладываться в совершенствование беспилотных технологий и средств киберзащиты.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.