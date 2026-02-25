0 °С
Все новости
Время героев
25 Февраля , 10:21

«Сенсей» о войсках БПЛА — это элита армии

Военнослужащий из Стерлитамака Владимир Деркач с позывным «Сенсей» начал службу в зоне СВО в 2022 году. В июле 2023 года был демобилизован. Состоит в Ассоциации ветеранов СВО. Вместе с другими ветеранами боевых действий встречается с учениками, проводит «Уроки мужества».

Обучение перед службой Владимир Деркач проходил в Тамбове Уже в ходе боевого слаживания его, как и других военнослужащих, обучали управлять беспилотными летательными аппаратами — дронами. «Сенсей» рассказывает в телеграм-канале Башкирского батальона, что войска БПЛА можно назвать элитными. Управляя дронами, бойцы выполняют первоочередные боевые задачи — сродни разведке.  

В зоне проведения спецоперации он был оператором огневой поддержки. Работал и в эвакуационной группе. Вспоминая боевую службу «Сенсей» рассказывает, как операторы БПЛА помогли его группе продолжить боевое задание.

— Миномет противника кошмарил наших ребят. Операторы БПЛА передали координаты миномета артиллеристам, и те его, нам на радость уничтожили. Боевые действия без БПЛА практически невозможны, они глаза и уши наши.

Боец отмечает, что при артобстреле БПЛА помогают доставлять бойцам не только боеприпасы, но даже продукты.  

Сейчас «Сенсей» хочет пройти обучение, чтобы повысить свой навык в управлении БПЛА. На вопрос, что он пожелает бойцам, которые только планируют отправиться в зону СВО, Владимир Васильевич ответил: «Служить честно и добросовестно. Беречь себя и боевых товарищей».

Подробности о службе в войсках БПЛА можно узнать здесь:

– на сайте: башбат.рф

– в чат-боте: t.me/VBSBashBot

– в чат-боте: max.ru/vbsbashkor...

– по телефону: 122.

Автор: Виктор РОГАЧЁВ.
