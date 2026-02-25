«Сенсей» о войсках БПЛА — это элита армии

Обучение перед службой Владимир Деркач проходил в Тамбове Уже в ходе боевого слаживания его, как и других военнослужащих, обучали управлять беспилотными летательными аппаратами — дронами. «Сенсей» рассказывает в телеграм-канале Башкирского батальона, что войска БПЛА можно назвать элитными. Управляя дронами, бойцы выполняют первоочередные боевые задачи — сродни разведке.

В зоне проведения спецоперации он был оператором огневой поддержки. Работал и в эвакуационной группе. Вспоминая боевую службу «Сенсей» рассказывает, как операторы БПЛА помогли его группе продолжить боевое задание.

— Миномет противника кошмарил наших ребят. Операторы БПЛА передали координаты миномета артиллеристам, и те его, нам на радость уничтожили. Боевые действия без БПЛА практически невозможны, они глаза и уши наши.

Боец отмечает, что при артобстреле БПЛА помогают доставлять бойцам не только боеприпасы, но даже продукты.

Сейчас «Сенсей» хочет пройти обучение, чтобы повысить свой навык в управлении БПЛА. На вопрос, что он пожелает бойцам, которые только планируют отправиться в зону СВО, Владимир Васильевич ответил: «Служить честно и добросовестно. Беречь себя и боевых товарищей».

