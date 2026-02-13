0 °С
13 Февраля , 10:29

В Башкирии открыли мемориальную доску бойцу СВО

В деревне Большебадраково Бураевского района торжественно открыли мемориальную доску своему земляку Фидану Билалову, героически погибшему при выполнении боевых задач в зоне СВО.

В местной школе, в которой он учился, установили также «Парту героя».

Как рассказали в администрации Бураевского района, Фидан Билалов вырос в многодетной семье, окончил Стерлитамакский физкультурный техникум, принимал участие в боевых действиях на территории Северного Кавказа. В сентябре 2022 года был мобилизован в зону СВО, за доблестную службу награжден медалями 428 МСП, «За боевые отличия» и «За храбрость» II степени.

46-летний боец погиб в феврале 2025 на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Низкий поклон семье нашего земляка. Память о нем мы сохраним не только в мраморе и граните, но и в наших сердцах», — отметили в муниципалитете.

Фото: районная газета «Алга».

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
