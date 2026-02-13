Уфа простится завтра с танцором ансамбля Файзи Гаскарова, погибшим на СВО

О трагической гибели в ходе специальной военной операции артиста, ветерана ансамбля имени Файзи Гаскарова Ильшата Фасхитдинова сообщило министерство культуры республики.

Ильшат Фасхитдинов был одним из первых выпускников Башкирского хореографического училища. Получив профессиональное образование, он пополнил ряды ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, где прослужил долгие годы как талантливый артист. В репертуаре ансамбля Ильшат Фасхитдинов исполнял сольные партии в танце «Ритмы и мелодии Бангладеш», американском танце «Кантри», корякском танце «Камчатские зарисовки» и других.

Ильшат Фасхитдинов был достойным продолжателем яркой артистической династии Башкортостана. Его родители много лет работали в Башкирском ансамбле народного танца. Отец — Ридик Фасхитдинов, народный артист БАССР, заслуженный артист РСФСР, был легендарным баянистом-виртуозом. Мать — Эльза Габбасова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, посвятила свою жизнь танцу.

Сейчас семейную традицию продолжает сын Ильшата Фасхитдинова, Рияз, — студент Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.

После ухода на творческую пенсию в 2011 году Ильшат Фасхитдинов стал руководителем ансамбля народного танца «Шаян» (ГКЗ «Башкортостан») и воспитал не одно поколение прекрасных танцоров.

В сентябре 2024 года Ильшат Фасхитдинов добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Погиб в ходе выполнения боевых задач.

Фото: пресс-служба министерства культуры республики.