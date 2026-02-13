0 °С
13 Февраля , 13:33

Участники СВО будут обязаны сдавать ДНК-тест

Госдума приняла в первом чтении проект закона об обязательной государственной геномной регистрации для лиц, проходящих военную службу.

Участники СВО будут обязаны сдавать ДНК-тест
Участники СВО будут обязаны сдавать ДНК-тест

В числе тех, для кого геномная регистрация будет обязательной, - контрактники, мобилизованные и добровольцы, гражданский персонал, гражданские служащие, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ, органах внутренних дел, и некоторые другие категории, сообщает «Интерфакс». Перед отправкой в зону спецоперации они будут сдавать тест на определение ДНК, чтобы в случае ранения, гибели или пропажи без вести установить личность можно было максимально быстро и точно. Именно геномная информация -  самый надежный способ идентификации и гарантия прав на получение положенных выплат, льгот и пособий для бойца и его семьи.

В проекте закона уточняется, что данные ДНК-теста будут храниться до достижения лицом возраста 100 лет, а в случае гибели либо смерти владельца — до установления его личности. Кроме того, геномная информация может быть уничтожена по заявлению владельца после того, как он уволится со службы.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
