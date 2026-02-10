0 °С
10 Февраля , 16:49

Боец из Башкирии освоил специальность оператора дронов

Глава администрации Федоровского района Венер Насретдинов рассказал о своем земляке — участнике СВО, который на передовой прошел соответствующую подготовку и теперь служит оператором БПЛА, выполняя боевые задачи с применением беспилотной техники.

Боец приехал домой в краткосрочный отпуск и пообщался с руководителем района, рассказав ему о военных буднях, настрое военнослужащих и их твердой уверенности в том, что все поставленные задачи будут выполнены. От имени своих боевых товарищей он поблагодарил администрацию, волонтерский штаб и самих жителей за помощь, которую они оказывают фронту.

— Сегодня операторы дронов стали востребованными специалистами на фронте, они вносят весомый вклад в разгром противника, — подчеркнул глава района, отметив, что федоровская земля может гордиться такими парнями.

Оператором БПЛА может стать как действующий военнослужащий, так и все, кто согласен заключить контракт с министерством обороны РФ после прохождения обучения.

Все подробности о службе в войсках БПЛА — на сайте: башбат.рф и по телефону 122.

Фото: со страницы Венера Насретдинова в соцсетях.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
