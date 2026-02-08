В Уфе участник СВО встретился со студентами училища искусств

Алик Хабибуллин окончил училище в 2023 году, а сегодня он курсант Военной инженерной академии имени Героя Советского Союза генерала-лейтенанта Д.М. Карбышева. За мужество, проявленное в зоне СВО, награжден медалью «За боевые отличия».

Приехав домой в отпуск, он нашел время навестить свою альма-матер. Для студентов эта встреча стала настоящим уроком мужества, отметили в училище искусств. Молодой солдат рассказал им о своем жизненном пути, о том, почему выбрал военную стезю, и ответил на заданные вопросы.

Фото: Уфимское училище искусств.