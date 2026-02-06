0 °С
6 Февраля , 11:55

В Минобороны рассказали об инструкторе операторов БПЛА из Башкирии

Боец из Башкирии с позывным «Уфа» стал героем издания Минобороны РФ «Красная звезда».

Зовут его Алгис К. Отслужив срочную службу в спецназе, в 2022 году наш земляк был мобилизован и попал в разведку. За один из боев, когда небольшая группа наших бойцов остановила наступление противника численностью более 200 человек, Алгис был награжден орденом Мужества. Позже к его наградам прибавились медаль «За спасение погибавших» — боец получил ее за то, что вытащил из-под огня своего командира, и медаль «За отвагу», полученная за освобождение Авдеевки.

В 2023 году, когда применение беспилотников на передовой стало массовым, Алгис по собственной инициативе решил освоить новую специальность. Служил он тогда старшим разведчиком-снайпером, пишет газета «Красная звезда».

— Я скачал на телефон приложение — симулятор FPV-дрона и просто тренировался, — вспоминает Алгис о том, как начинал. — Когда пришел в учебный центр в тыловой зоне, инструктор посадил меня за пульт, посмотрел, как я летаю, и сказал: «Ты уже готов». В первый же день я поднял дрон в воздух и с лета 2023 года по май 2024-го был оператором ударных FPV-дронов.

Выполняя боевую задачу, оператор всегда начеку: дрон должен взлететь по первой команде, рассказывает боец. В перерывах между ротациями идет подготовка техники: программирование аппаратов, сборка боеприпасов, настройка электроники. Вместе с инженером наш земляк собирал самодельные ретрансляторы для разведывательных дронов, чтобы увеличить дальность полета и не терять связь с аппаратом.

— На задачу нужно выходить с холодной головой, — делится опытом Алгис. — У меня нет заклятых врагов — есть противник, которого надо уничтожить. Командиры ставят задачу, я ее выполняю.

С 2024 года «Уфа» помогает готовить новых операторов БПЛА, обучая их не только управлять дронами, но и думать на шаг вперед, работать в команде и не терять хладнокровия, что бы ни произошло. Главная его задача, считает он сам, — сделать так, чтобы его ученики были готовы встретить серьезного противника и победить его.

Напомним, в Башкирии продолжает прием в войска беспилотных систем. Среди основных преимуществ этой службы — повышенный уровень безопасности, поскольку дроноводы работают вдали от линии боевого соприкосновения, гибкие сроки заключения контракта, гарантированное сохранение приобретенной специальности, полный соцпакет и специальные условия для студентов, которые получают право перевода на бюджетные места.

Подробную информацию о службе в рядах подразделений БПЛА можно получить на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.

Фото: издание «Красная звезда».

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
