Боец из Башкирии обучает мастерству операторов БПЛА

О своем земляке-герое рассказал в соцсетях глава района Салават Гильмиев. Подписать контракт с Минобороны «Шах» решил еще в 2020 году, когда проходил срочную службу. Вскоре старшего снайпера назначили командиром отделения БПЛА. Получив боевой опыт и необходимые навыки, он активно участвовал в обучении личного состава на учебных полигонах Московской области, передавая начинающим бойцам накопленные знания.

Сейчас «Шах» продолжает свою службу в зоне проведения специальной военной операции, его храбрость и профессионализм отмечены медалями за воинскую доблесть 1 и 2 степеней. Молодых бойцов наставник не только учит грамотно действовать в условиях боя, но и своим примером показывает, как нужно относиться к таким понятиям, как «долг», «Родина», «защита интересов страны».

— Беспилотники — важнейшее звено в наших операциях, — убежден «Шах». — Это не просто техника, а мощный инструмент достижения успеха. Мы развиваем новые модели БПЛА и оттачиваем навыки, чтобы добиться победы.

Подробную информацию о службе в беспилотных войсках можно получить на сайте башбат.рф, а также по телефону 122.

Фото: со страницы администрации Янаульского района в соцсетях.