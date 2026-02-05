0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Время героев
5 Февраля , 11:43

Боец из Башкирии обучает мастерству операторов БПЛА

Боец из Янаульского района с позывным «Шах» командует отделением БПЛА и не только участвует в выполнении боевых задач на передовой, но и обучает прибывающее пополнение навыкам ведения боя с воздуха.

Боец из Башкирии обучает мастерству операторов БПЛА
Боец из Башкирии обучает мастерству операторов БПЛА

О своем земляке-герое рассказал в соцсетях глава района Салават Гильмиев. Подписать контракт с Минобороны «Шах» решил еще в 2020 году, когда проходил срочную службу. Вскоре старшего снайпера назначили командиром отделения БПЛА. Получив боевой опыт и необходимые навыки, он активно участвовал в обучении личного состава на учебных полигонах Московской области, передавая начинающим бойцам накопленные знания.

Сейчас «Шах» продолжает свою службу в зоне проведения специальной военной операции, его храбрость и профессионализм отмечены медалями за воинскую доблесть 1 и 2 степеней. Молодых бойцов наставник не только учит грамотно действовать в условиях боя, но и своим примером показывает, как нужно относиться к таким понятиям, как «долг», «Родина», «защита интересов страны».

— Беспилотники — важнейшее звено в наших операциях, — убежден «Шах». — Это не просто техника, а мощный инструмент достижения успеха. Мы развиваем новые модели БПЛА и оттачиваем навыки, чтобы добиться победы.

Подробную информацию о службе в беспилотных войсках можно получить на сайте башбат.рф, а также по телефону 122.

Фото: со страницы администрации Янаульского района в соцсетях.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru