Боец из Башкирии рассказал, чему научила его передовая

В свое время парень прошел срочную службу в мотострелковых войсках в Хабаровском крае, а потому о солдатском быте знал не понаслышке. Позывной выбрал себе по первым буквам фамилии, имени и отчества. В беседе с корреспондентом районного издания «Куюргаза» боец признался: участие в спецоперации и пребывание за тысячи километров от дома заметно поменяли его мировоззрение. Он не растерял присущего ему оптимизма, но стал намного терпеливее и научился лучше разбираться в людях.

— Для себя я понял несколько важных вещей, — рассказал «Мурзик». — Самое сильное слово — жизнь, самое страшное — убийство. Я теперь знаю, что смысл жизни человека — это семья, которую нужно сознательно построить, а потом беречь, ограждать от всего. Частенько вспоминаю наши деревенские посиделки с родней летом, разговоры допоздна под чай из самовара. Вот это и есть жизнь. Желаю всем нам быть дружными и сплоченными. Победа будет за нами!

Фото: районная газета «Куюргаза».