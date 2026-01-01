-21 °С
Время героев
1 Января , 19:35

Боец из Башкирии рассказал, чему научила его передовая

Боец из Куюргазинского района с позывным «Мурзик» выполняет боевые задачи в зоне СВО уже четвертый год. «За ленточку» он был призван осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации.

В свое время парень прошел срочную службу в мотострелковых войсках в Хабаровском крае, а потому о солдатском быте знал не понаслышке. Позывной выбрал себе по первым буквам фамилии, имени и отчества. В беседе с корреспондентом районного издания «Куюргаза» боец признался: участие в спецоперации и пребывание за тысячи километров от дома заметно поменяли его мировоззрение. Он не растерял присущего ему оптимизма, но стал намного терпеливее и научился лучше разбираться в людях.

— Для себя я понял несколько важных вещей, — рассказал «Мурзик». — Самое сильное слово — жизнь, самое страшное — убийство. Я теперь знаю, что смысл жизни человека — это семья, которую нужно сознательно построить, а потом беречь, ограждать от всего. Частенько вспоминаю наши деревенские посиделки с родней летом, разговоры допоздна под чай из самовара. Вот это и есть жизнь. Желаю всем нам быть дружными и сплоченными. Победа будет за нами!

Фото: районная газета «Куюргаза».

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
