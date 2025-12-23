-18 °С
23 Декабря , 14:25

В Башкирии более 170 жителей умерли от отравления алкоголем

Данные по отравлениям спиртосодержащей продукцией по итогам января — ноября нынешнего года представил региональный Роспотребнадзор.

В Башкирии более 170 жителей умерли от отравления алкоголем

Больше всего случаев отравления — 404 — зафиксировано в Уфе. В первые строчки рейтинга также попали Белорецк (85 случаев), Стерлитамак (64), Октябрьский (56), Дюртюли (26) и Белебей (25 случаев).

Причиной отравлений, как правило, был этанол (50 процентов) или неуточненный спирт (42,1 процента).

Погибли от отравления алкоголем 173 человека. Лидером здесь стала Уфа — 47 случаев. В Стерлитамаке по этой же причине умерли 12 человек, в Кумертау и Салавате — по пять, в Благовещенске — четыре, в Нефтекамске — три человека.

Фото автора.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
