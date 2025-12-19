В 30 муниципалитетах Башкирии в выходные пройдут сельхозярмарки

Приобрести натуральную свежую продукцию местных производителей смогут жители Кумертау, Нефтекамска, Октябрьского, Стерлитамака и других городов, а также Абзелиловского, Архангельского и прочих районов.

В Уфе сельхозярмарки состоятся на девяти площадках: на улице Правды, у парка «Волна», на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, на перекрестке улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, на площади имени Серго Орджоникидзе, на улице Рабкоров, 5-7 и 20, перед Дворцом спорта и у Дворцом молодежи.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.