Социолог объяснил, почему в Башкирии столь крепки традиции героизма

Вся политика российского государства строится вокруг семьи и Родины, а ее сила и ее победы заключаются в исторической правоте, отметил Владимир Путин. И сегодня, в непростое для себя время, страна вновь убеждается в том, насколько прочны традиции воинской славы и с каким достоинством их продолжают наши современники.

Сегодня вся страна гордится мужеством бойцов СВО и тех, кто восстанавливает жизнь в новых регионах. Этот всенародный дух — залог нашей общей Победы и дальнейшего развития страны, подчеркнул президент.

При этом, как показывает действительность, героем может быть каждый независимо от возраста, национальности, вероисповедания. Героями России стали представители более 20 национальностей, более 100 наций и народностей, называющих себя россиянами, удостоены различных наград. Только Башкирия за время проведения специальной военной операции дала стране 14 Героев России, из них восемь человек удостоились Золотой Звезды посмертно. Свои герои появляются и в тылу. Волонтеры тысячами плетут маскировочные сети, шьют антидроновые одеяла, ухаживают за ранеными в госпиталях, отправляют на фронт десятки и сотни тонн гуманитарного груза.

— Сегодня, как и было всегда, все мы — единое целое, одна большая семья Башкортостана. В этом наша главная сила — в единстве, проверенном временем и закаленном в испытаниях, — отметил, поздравляя жителей республики с Днем народного единства, глава региона Радий Хабиров.

По мнению старшего научного сотрудника центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Академии наук РБ Александра Кобыскана, работа по сохранению героических традиций в Башкирии ведется системно, органично объединяя историческую память с современными задачами.

— Одной из центральных фигур патриотического воспитания в нашей республике является легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов, — рассказал эксперт. — В 2020 году ему было посмертно присвоено звание Героя России, а на одной из главных площадей Уфы в память о нем установили масштабную скульптурную композицию. В регионе действуют Шаймуратовские классы, именно возле памятника легендарному генералу школьников посвящают в шаймуратовцы. Первый добровольческий батальон СВО из Республики Башкортостан тоже носит имя комдива Шаймуратова, а в Башкирском академическом театре поставлен спектакль, посвященный подвигам его кавалерийской дивизии.

Традиции конников Шаймуратова, освобождавших нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, а еще ранее северных амуров, приводивших в ужас солдат наполеоновской армии, на фронтах специальной военной операции сегодня продолжают современные герои из Башкортостана, подчеркивает Александр Кобыскан.

— В нашей республике с молодежью ведется прямой, неформальный диалог, объединяющий мировоззрение поколений. В патриотическом воспитании история нашей общей Родины, России, успешно сочетается с памятью о героях из Башкортостана разных эпох. Такой подход делает изучение истории осязаемым, лично значимым для молодых людей и укрепляет нашу гражданско-патриотическую идентичность, — считает ученый.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.