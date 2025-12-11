-16 °С
11 Декабря , 14:56

Дмитрий Смирнов: Надеемся, что форум «Служу Отечеству» станет ежегодным

Около тысячи человек со всей Башкирии приняли участие в форуме «Служу Отечеству», который организовала Ассоциация ветеранов СВО республики при поддержке Фонда грантов главы РБ. О значении мероприятия рассказал директор Ассоциации, ветеран спецоперации и участник программы «Герои Башкортостана» Дмитрий Смирнов.

— Мы задумывали форум как площадку для общения ветеранов СВО, а также как образовательную платформу, которая поможет им найти себя в мирной жизни, — рассказал газете «РБ» Дмитрий Валерьевич.

Особенностью программы форума стало то, что он объединил всех людей, так или иначе задействованных в деле защиты Родины. В первую очередь, это, конечно, ветераны. Они возвращаются после СВО и зачастую не знают, чем заняться. Поэтому для них мы организовали обучающие площадки: особенно популярной стала секция, посвященная прокачке бизнеса. Также востребованы были площадки, посвященные личному бренду и реабилитации, физической и психологической.

Отдельные площадки мы организовали для волонтеров, жен и матерей участников СВО. А в Академию юных патриотов пригласили ребят из подростковых объединений. Здесь задействовали еще один наш проект — серию подкастов с молодыми участниками СВО. Ребята смогли пообщаться с героями подкастов, получился неформальный разговор в доступной для молодежи форме о службе Родине.

Думаем, что поставленных целей мы добились, и надеемся, что форум станет ежегодным.

Фото: из архива Дмитрий Смирнова.

Автор: Мария СНЫТКИНА
