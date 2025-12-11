-16 °С
Время героев
11 Декабря , 13:22

Боец из Башкирии помог снайперам уничтожить опорный пункт ВСУ

Заместитель командира взвода разведроты имени Вафы Ахмадуллина мотострелкового полка «Башкортостан» Радмир Байдавлетов отличился в ходе выполнения боевого задания в зоне СВО. За проявленный героизм и самоотверженность наш земляк награжден орденом Мужества.

Группа военнослужащих, в составе которой был и наш земляк, отправилась выполнять поставленную перед ними боевую задачу. Однако, добравшись до места назначения, бойцы попали под плотный артиллерийский огонь. Чтобы прояснить ситуацию, командир отправил в разведку Радмира Байдавлетова. Полученный приказ боец из Башкирии выполнил блестяще: осмотрелся на местности, понаблюдал и вычислил слабые места обороны укронацистов. Полученная информация позволила снайперам ликвидировать опорный пункт противника и захватить пленного, сообщает ИА «Башинформ».

Напомним, при заключении контракта с Минобороны РФ жителям Башкирии в первый год службы выплачивают 3 920 000 рублей. Размер ежемесячного заработка — от 210 тысяч рублей.

Чтобы заключить контракт, обращайтесь в свой военный комиссариат или центр «Защитник» по адресу: Уфа, ул. Элеваторная, 15. 

Фото: предоставлено ИА «Башинформ».

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
