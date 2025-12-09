-16 °С
9 Декабря , 11:03

Радий Хабиров рассказал о подвигах Героев России из Башкирии

Сегодня, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. В этот день глава Башкирии напомнил о подвигах бойцов, удостоенных звания Героев России в ходе специальной военной операции.

Радий Хабиров рассказал о подвигах Героев России из Башкирии

«Башкортостан —земля Героев. Сильных духом воинов, которые самоотверженно, нередко ценой своей жизни, защищают нашу землю от врагов. Так было на протяжении всей нашей истории, так происходит и сегодня. Низкий поклон каждому из них», — написал Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Сегодня в Уфе пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Героев Отечества. В парке Победы возложат венка к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, На Советской площади почтят память Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Памятные церемонии пройдут во многих городах и районах республики.

Фото: ВК Радия Хабирова

Автор: Жанна МИРОНОВА
