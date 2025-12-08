-16 °С
8 Декабря , 10:02

Жители Башкирии смогут оформить недвижимость в новых регионах

Зарегистрировать дома, квартиры и другие объекты жители республики могут, не выезжая за пределы региона, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Речь идет об объектах, расположенных в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу достаточно обратиться в один из пяти уфимских МФЦ, участвующих в пилотном проекте. Это центры на улице Новомостовой, 8, ул. Менделеева, 205а (лайфстайл центр «Башкирия»), ул. Интернациональной, 113, проспекте Октября, 4/1 (ТРЦ «Мир»), ул. Дагестанской, 2. В дальнейшем список офисов будет расширяться.

— Введение экстерриториального приема документов в отношении недвижимости в воссоединенных регионах убирает географические и бюрократические барьеры, сохраняя при этом высокое качество и скорость оказания услуг для людей, которые по тем или иным причинам не могут выехать в другой регион, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец. 

— Мы обеспечили техническую и организационную поддержку в пяти ключевых офисах Уфы, чтобы заявители могли быстро и безопасно подать документы. Это еще один пример того, как цифровизация и межведомственное взаимодействие работают на благо граждан, — подчеркнула директор МФЦ РБ Наталья Куприянова.

Фото: МФЦ РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
