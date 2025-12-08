Боец из Башкирии подписал контракт, чтобы поддержать друзей

Уже третий год он находится на передовой в должности стрелка, рассказали о своем земляке в администрации района. По словам бойца, решение отправиться на фронт он принял, чтобы поддержать друзей. Дома у него остались жена и трое детей, младшему нет еще и трех лет.

Приехав в долгожданный отпуск, Владимир практически все время посвящает семье и близким. Скоро ему уже возвращаться на боевые позиции в ЛНР. Волонтерский штаб готовит гуманитарную помощь, которую он повезет с собой. Нужнее всего на передовой маскировочные сети, говорит воин.

Фото: администрация Кармаскалинского района.