Из Уфы «за ленточку» отправились 90 бойцов

На площади собрались официальные лица, а также родные и близкие военных. От имени главы Башкирии бойцов напутствовал вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов, который отметил, что прошло уже более двух лет с момента создания добровольческого полка «Башкортостан». За это время немало воинов проявили свою доблесть, двое из них получили звание Героя России, к сожалению, посмертно.

– Преклоняем головы перед памятью ребят, которые погибли, защищая мирное небо, чтобы мы спокойно жили и растили детей. Передайте вашим командирам и боевым товарищам слова благодарности от всего Башкортостана. Вся республика гордится вами. Хочется отдельно поблагодарить девушек-медиков, которые наравне с ребятами несут нелегкую военную службу, и всю медицинскую роту, которая спасает раненых. На имя руководителя региона Радия Хабирова постоянно поступают многочисленные звонки и благодарственные письма в адрес личного состава наших батальонов. Желаю вам с честью выполнить все боевые задачи, которые ставит перед нами президент России, Генштаб, минобороны и глава Башкортостана. С нашей стороны мы будем постоянно оказывать гуманитарную помощь.

По словам вице-премьера, на сегодняшний день нашим подразделениям в зону военной спецоперации направлено уже более сотни автомобилей, в том числе бронированных. Каждый муниципалитет, организации и предприятия, волонтеры, ветераны, семьи участников СВО считают своим долгом помочь нашим бойцам: плетут масксети, собирают походные бани, шьют спасательные одеяла, делают окопные свечи, консервы и многое другое.

Ближайший, 165-й по счету с начала СВО, гумконвой будет отправлен в начале декабря. Республика сопроводила около ста тысяч военнослужащих и отправила 2 230 автоколонн, состоящих из машин «Башавтотранса».

Автору строк довелось дважды провожать знаменитую «Колибри» – военную медсестру из Агидели, которая отправляется на передовую уже в шестой раз. На вопрос, успела ли она переделать все дела за этот отпуск, девушка засмеялась:

– Что вы, какие дела! Просто отсыпалась, отъедалась маминой едой и проводила время с детьми. Конечно, каждый раз семья надеется, что останусь дома, но я ведь военный человек. В медицинской роте остались две или три девочки, которые так же, как и я, здесь с 2023 года. Будем служить до победного конца, – рассказала «Колибри».

Уфимец «Яха» на СВО с 2024 года. В мирной жизни был сварщиком, а теперь выполняет задачи в роте РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Ушел вслед за отцом, который в свою очередь последовал «за ленточку» за своим лучшим другом.

– Я на «передке», а он – водитель, подвозит все, что нам надо. Если честно, вдвоем служить тяжелее – постоянно переживаю за отца, особенно после того, как его ранило. Отец у меня – жесткий патриот, с ним не поспоришь. Вот я и пошел за ним буквально на следующий же день, – пояснил «Яха».

Дома бойца ждут жена и две дочки. Если старшая научилась от мамы по-взрослому сдержанно переживать за папу (он был трижды ранен), то младшая просто не выпускала его из своих объятий все двадцать дней отпуска.

Здесь же на площади мы познакомились с Айгуль из села Алексеевка Уфимского района. Она приехала передать через боевых друзей посылочку для мужа. Танкист «Смирный» на СВО второй год. Едва подлечился после осколочного ранения и снова ушел на передовую. С мамой приехал и сын Даниил, невзирая на костыли, – получил травму на занятиях по карате. Мимо него не смог пройти перед началом церемонии и вице-премьер. Поинтересовался, что у парня с ногой, пожелал ему скорейшего выздоровления, спортивных успехов, и чтобы отец поскорее вернулся домой с победой живым и невредимым.

– Отдельное спасибо вашим родным и близким за их терпение, понимание и поддержку. Ждем вас, победа будет за нами, как призывал генерал Шаймуратов, поднимая своих бойцов в атаку: «Потомки Салавата Юлаева отступать не умеют!» Мы с вами – внуки участников Великой Отечественной войны, и вам довелось сегодня продолжить их дело. Низкий вам поклон за это. Алга, Башкортостан, алга, Россия! – пожелал бойцам в завершение Ирек Сагитов.

Фото Рината РАЗАПОВА.