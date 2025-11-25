-16 °С
В Башкирии на новогодних представлениях побывают 300 тысяч детей

Республиканская елка состоится 25 декабря в ГКЗ «Башкортостан», сообщила министр культуры Амина Шафикова.

В главной елке примут участие 1 100 детей — отличников учебы, победителей олимпиад и творческих конкурсов, ребят с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей участников СВО. Каждый из них получит подарок от имени главы республики.

13 января в оперном театре пройдет благотворительная Аксаковская елка, на нее пригласят детей c особенностями здоровья.

Всего для ребят подготовлено около тысячи показов новогодних представлений, на которых побывают 300 тысяч человек. 17 тысяч билетов на елки получат дети участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья и сироты.

Утренники и представления также пройдут в домах и дворцах культуры, клубах. А для жителей сел Подольск и Самарское Хайбуллинского района, Новомуслюмово Мечетлинского района, деревни Новосаитово Ишимбайского района приготовлен особый подарок — перед Новым годом там откроются новые клубы.

Для того чтобы жители могли сориентироваться в праздничных событиях, готовится Новогодний календарь. Он будет доступен на портале «Культурный мир Башкортостана».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
