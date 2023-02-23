Герой России из Башкирии рассказал о превосходстве российских танкистов на СВО

В одном из боев танк Степана Белова одновременно противостоял трем танкам противника и уничтожил их.

«На горе, где была небольшая лесопосадка, мы заняли удобную позицию. Противник наступал: сначала шла техника, потом пехота. С этого рубежа нами был уничтожен первый их танк, - рассказал Степан Белов. - Потом начали перекатываться и уже по ходу движения уничтожили два других. Хватает буквально трех выстрелов, чтобы у их танка оторвалась башня, такие они у них слабые. Танкисты Вооруженных Сил Российской Федерации настолько профессиональные, что нам не важно, кто будет противником, сколько будет противника. Мы его все равно уничтожим!»

С начала специальной военной операции экипажем Степана Белова ликвидировано 16 танков противника, 4 БМП, 10 легкобронированных целей и свыше 200 человек личного состава.

Напомним, в декабре президент России вручил «Золотую звезду» 26-летнему уроженцу города Октябрьский. Также выпускник танкового училища имеет медаль Суворова, два ордена Мужества.

На фото кадр из видео.