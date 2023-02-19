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Команда Народного фронта из Башкирии встретила среди луганских казаков земляка с позывным Башкир

Команда Народного фронта из Башкирии доставила накануне гуманитарную помощь прямо на передовую СВО. Очередную партию гуманитарной помощи «народники» передали мобилизованным землякам из рук в руки, сообщает пресс-служба Народного фронта в Республике Башкортостан.

Команда Народного фронта из Башкирии встретила среди луганских казаков земляка с позывным Башкир
Команда Народного фронта из Башкирии встретила среди луганских казаков земляка с позывным Башкир

В ходе поездки представители Народного фронта посетили госпитали в Донецке и Луганске. Передали раненым посылки от большого республиканского волонтерского корпуса. Узнали потребности лечебных учреждений, чтобы в следующий раз оказать адресную помощь.

Доставившие гуманитарный груз, а это тепловизоры, квадрокоптер, рации, оружейное масло, печи-буржуйки, теплая одежда, маскировочные сети, окопные свечи, познакомились с луганскими казаками, которые с 2014 года защищают Донбасс. Особенно приятно было встретить среди них земляка с позывным Башкир, рассказал корреспонденту «РБ» руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Республике Башкортостан.

Команда Народного фронта из Башкирии встретила среди луганских казаков земляка с позывным Башкир
Команда Народного фронта из Башкирии встретила среди луганских казаков земляка с позывным Башкир
Команда Народного фронта из Башкирии встретила среди луганских казаков земляка с позывным Башкир
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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