Команда Народного фронта из Башкирии встретила среди луганских казаков земляка с позывным Башкир

В ходе поездки представители Народного фронта посетили госпитали в Донецке и Луганске. Передали раненым посылки от большого республиканского волонтерского корпуса. Узнали потребности лечебных учреждений, чтобы в следующий раз оказать адресную помощь.

Доставившие гуманитарный груз, а это тепловизоры, квадрокоптер, рации, оружейное масло, печи-буржуйки, теплая одежда, маскировочные сети, окопные свечи, познакомились с луганскими казаками, которые с 2014 года защищают Донбасс. Особенно приятно было встретить среди них земляка с позывным Башкир, рассказал корреспонденту «РБ» руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Республике Башкортостан.