Команда Народного фронта из Башкирии доставила гуманитарную помощь прямо на передовую СВО

Большую помощь в формировании гуманитарного груза оказали общественные организации республики, волонтеры и жители Башкортостана, которые поддержали региональный сбор проекта «Народный фронт. Всё для победы!», сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта». Груз был собран с любовью и заботой.

«Привезли бойцам тепловизоры, квадрокоптер, рации, оружейное масло, печи-буржуйки, теплую одежду, маскировочные сети, окопные свечи и много других необходимых в боевых условиях вещей. Для того чтобы все это вручить, пришлось доехать до передовой. Главное, что у нас все получилось», – отметил в разговоре с корреспондентом «РБ» руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Республике Башкортостан.