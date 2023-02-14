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Сегодня, 16:09

Команда Народного фронта из Башкирии доставила гуманитарную помощь прямо на передовую СВО

Очередную партию гуманитарной помощи общественники передали мобилизованным землякам из рук в руки прямо на передовой…

Команда Народного фронта из Башкирии доставила гуманитарную помощь прямо на передовую СВО
Команда Народного фронта из Башкирии доставила гуманитарную помощь прямо на передовую СВО

Большую помощь в формировании гуманитарного груза оказали общественные организации республики, волонтеры и жители Башкортостана, которые поддержали региональный сбор проекта «Народный фронт. Всё для победы!», сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта». Груз был собран с любовью и заботой.

«Привезли бойцам тепловизоры, квадрокоптер, рации, оружейное масло, печи-буржуйки, теплую одежду, маскировочные сети, окопные свечи и много других необходимых в боевых условиях вещей. Для того чтобы все это вручить, пришлось доехать до передовой. Главное, что у нас все получилось», – отметил в разговоре с корреспондентом «РБ» руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Республике Башкортостан.

Команда Народного фронта из Башкирии доставила гуманитарную помощь прямо на передовую СВО
Команда Народного фронта из Башкирии доставила гуманитарную помощь прямо на передовую СВО
Команда Народного фронта из Башкирии доставила гуманитарную помощь прямо на передовую СВО
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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