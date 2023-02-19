Ирек Сагитов рассказал о гуманитарном конвое из Башкирии, доставленном в Донбасс

Накануне Дня защитника Отечества, рассказал Ирек Сагитов, мы привезли нашим мобилизованным и добровольцам 22 легковых автомобиля повышенной проходимости, пиломатериалы, которые используются на передовой для строительства блиндажей и землянок, продукты питания и многое другое. Военные были очень рады получить квадрокоптеры, приборы ночного видения, рации, ноутбуки и другое разное высокотехнологичное оборудование.

- Ну и, конечно же, традиционно, значительную часть нашего груза составили посылки от родных и близких. Очень трогательно смотреть с каким трепетом люди получают эту частичку тепла из своего дома, своей семьи. С не меньшим трепетом бойцы читают письма, присланные им детьми, - отметил Ирек Сагитов.

Заметим, что под занавес поездки вице-премьер заглянул в поликлинику Красного Луча ЛНР, где пообщался с нашими врачами, передал им слова благодарности главы республики Радия Хабирова, и передал врачебной бригаде автомобиль УАЗ.

- Это уже второй автомобиль для медперсонала Башкирии, работающего в ЛНР. Настроение у наших земляков боевое, все позитивно настроены, и просили передать привет родной Башкирии, - рассказал Ирек Сагитов.

Фото тг-канал Ирека Сагитова.