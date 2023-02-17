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Вчера, 21:50

Вернувшихся из Турции спасателей-добровольцев встретили на Советской площади в Уфе

25 спасателей-добровольцев, принимавшие участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции, и их четвероногий коллега пес Торин вернулись в Уфу. На Советской площади героев встретил глава Башкирии Радий Хабиров.

Вернувшихся из Турции спасателей-добровольцев встретили на Советской площади в Уфе
Вернувшихся из Турции спасателей-добровольцев встретили на Советской площади в Уфе

— У вас была тяжелая миссия, и вы с честью с ней справились, — поблагодарил отважных спасателей руководитель республики. — Важно, что вы спасли шестерых человек, в том числе двух детей. Турецкая сторона тоже благодарит вас за поддержку. В тяжелую минуту мы отозвались и пришли на помощь — это в традициях нашего народа.

Сотрудник поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС Денис Габдрахимов отметил, что организовать срочный вылет в Турции помогло руководство республики.

— Когда произошла эта страшная трагедия, мы с коллегами единогласно решили, что должны помочь турецкому народу, — сказал он. — Выражаю слова благодарности Радию Хабирову, представителям Башкортостана в Турции, которые оказали нам всестороннюю поддержку. Огромное спасибо и нашим семьям, которые терпеливо ждали нашего возвращения.

Как напомнили в пресс-службе главы региона, в ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого погибли около 40 тысяч человек и еще 90 тысяч получили травмы. В трех городах, пострадавших от стихийного бедствия, работали более 200 специалистов из России, в том числе 25 спасателей из Башкирии. Они участвовали в спасательных работах в турецком городе Кахраманмараше в труднодоступном горном районе.

Башкирия отправила в Турцию 25 тонн гуманитарной помощи с палатками, одеялами, детскими вещами и продуктами питания, а также передала 18 тонн гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. В сборе груза приняли участие предприятия республики, предприниматели и все, кто не смог остаться равнодушным.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Вернувшихся из Турции спасателей-добровольцев встретили на Советской площади в Уфе
Вернувшихся из Турции спасателей-добровольцев встретили на Советской площади в Уфе
Вернувшихся из Турции спасателей-добровольцев встретили на Советской площади в Уфе
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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