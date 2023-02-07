Башкирия отправила после отпуска бойцов в зону СВО

- Сегодня отравляем к месту несения службы в зону СВО очередную партию отпускников башкирских батальонов, такая ротация будет происходить постоянно. Некоторые остаются в республике на время реабилитации после ранений, но большая часть после общения возвращается в места боевой дислокации. Кстати, не иссякает поток тех, кто хочет служить наших республиканских батальонах, таких записываем в резерв, и место освобождается лишь, если кто-то по возрасту завершает контракт, - рассказал «Республике Башкортостан» советник главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.

С собой бойцы забирают часть гуманитарного груза, собранного неравнодушными организациями республики, партией «Единая Россия» - все что может пригодиться в боевых условиях сразу здесь и сейчас.

- Нам в принципе завидуют все аналогичные добровольческие батальоны, с которыми мы вместе находимся в зоне СВО. Башкирия обеспечивает своих бойцов, пожалуй, лучше, чем все другие регионы России. Другое дело, что не все вещи там пригождаются, а расходников никогда не бывает много. Пролетели десять суток как один день, но мы встретились с родными, получили напутствие от республики и возвращаемся к боевым друзьям и священному долгу полными сил и с желанием победить, - рассказал «Республике Башкортостан» боец с позывным «Ведьмак».

В зону СВО бойцов доставят на транспорте, выделенном руководством республики под эти цели. Обратным рейсом в Башкирию приедут в очередной отпуск бойцы добровольческих башкирских батальонов и мобилизованные из республики.

Фото Александр ДАНИЛОВ.