Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО из Ермекеевского района

Радий Хабиров выразил соболезнование близким и поблагодарил родителей за воспитание достойных сыновей – настоящих патриотов и защитников Отечества.

Он передал семьям погибших воинов ордена Шаймуратова, которыми ребят посмертно наградили за мужество и героизм. Родители Александра Пургина – Клавдия Ивановна и Владимир Анисимович, родители Ивана Кукушкина – Александр Иванович и Галина Алексеевна, родители Сергея Прокофьева – Владимир Сергеевич и Ляля Ринатовна, а также его супруга Екатерина поблагодарили руководство республики за внимание и поддержку.

Руководитель региона предложил родителям военнослужащих пройти курс лечения и реабилитации в республиканском кардиодиспансере.

Радий Хабиров поручил главе администрации Ермекеевского района Ильшату Райманову принять меры по увековечению памяти погибших ребят, установить в их родных сёлах мемориальные доски, сообщает пресс-служба главы Башкортостана.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкортостана.