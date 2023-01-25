Блогер из Уфы Рустам Набиев без ног покорил вершину Аконкагуа

Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, на своей странице в соцсетях рассказал о покорении самой высокой вершины Южной Америки в Андах — горы Аконкагуа высотой 6 962 метра.

Блогер сообщил, что это произошло 22 января. «Спасибо всем за поддержку! Мы это сделали! Я рад, что все это закончилось победой, - написал он. - Сейчас внутри меня полное опустошение. Непонятное состояние, хочется плакать, выпустить все эмоции. Вы даже не представляете, насколько это было тяжело».

Финальный этап восхождения с 3-го лагеря на вершину и обратный спуск продлились 25 часов. Все это время блогер провел без сна и еды, на одних руках.

С очередной победой его поздравил мэр Уфы Ратмир Мавлиев: «Поздравляю Рустама Набиева с покорением новой вершины. Гордимся!»

Это четвертое восхождение уфимского блогера. Напомним, что в декабре он покорил Килиманджаро (5 895 м). В 2021 году стал первым в мире человеком, который на руках достиг вершины горы Манаслу (8163 м) в Непале. В 2020 году поднялся на вершину Эльбруса (5642 м).

Фото из открытых источников.