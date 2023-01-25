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Блогер из Уфы Рустам Набиев без ног покорил вершину Аконкагуа

Гора Аконкагуа высотой более 6 тысяч метров стала четвертой покоренной им вершиной.  

Блогер из Уфы Рустам Набиев без ног покорил вершину Аконкагуа
Блогер из Уфы Рустам Набиев без ног покорил вершину Аконкагуа

Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, на своей странице в соцсетях рассказал о покорении самой высокой вершины Южной Америки в Андах — горы Аконкагуа высотой 6 962 метра.

Блогер сообщил, что это произошло 22 января. «Спасибо всем за поддержку! Мы это сделали! Я рад, что все это закончилось победой, - написал он. - Сейчас внутри меня полное опустошение. Непонятное состояние, хочется плакать, выпустить все эмоции. Вы даже не представляете, насколько это было тяжело».

Финальный этап восхождения с 3-го лагеря на вершину и обратный спуск продлились 25 часов. Все это время блогер провел без сна и еды, на одних руках.

С очередной победой его поздравил мэр Уфы Ратмир Мавлиев: «Поздравляю Рустама Набиева с покорением новой вершины. Гордимся!»

Это четвертое восхождение уфимского блогера. Напомним, что в декабре он покорил Килиманджаро (5 895 м).  В 2021 году стал первым в мире человеком, который на руках достиг вершины горы Манаслу (8163 м) в Непале. В 2020 году поднялся на вершину Эльбруса (5642 м).

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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