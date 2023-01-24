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Артём Шейнин в прямом эфире Первого канала почтил память Героя России Алмаза Сафина

Ведущий информационной программы Первого канала «Время покажет» вспомнил в прямом эфире участника СВО из Башкирии Героя России Алмаза Сафина. 

Артём Шейнин в прямом эфире Первого канала почтил память Героя России Алмаза Сафина
Артём Шейнин в прямом эфире Первого канала почтил память Героя России Алмаза Сафина

Известный журналист сказал:

«В Башкирии похоронили Алмаза Сафина. Старшину ВДВ, геройски погибшего 14 января, посмертно получившего звание Героя России.

Мы не были знакомы лично, но... оказалось, знакомы заочно. Я был в том полку, где он служил, во время своей поездки в октябре. А вернувшись оттуда, давал в эфире песню, написанную и исполненную бойцами этого полка. Отмечая, как правильно понимают суть происходящего эти ребята.

А вчера узнал, что Алмаз Сафин был одним из тех, кто участвовал тогда в записи песни! Так что слова, за которые люди готовы отдать жизнь, это больше, чем слова. Как поётся в старой песне афганской войны: «Пусть им вечным памятником станет этой песни о войне мотив».

Было видно, что Шейнин, слушая песню в исполнении бойцов СВО, среди которых был и Алмаз Сафин, с трудом сдерживает слёзы. Он закончил программу восклицанием: «Вечная память! Слава ВДВ!»

Вчера во время церемонии прощания с Героем России в Раевском Радий Хабиров передал орден Шаймуратова матери Алмаза Сафина. Он сказал: «Всегда очень тяжело хоронить лучших сынов Башкортостана. Таким был и останется Алмаз Сафин. Мы обязательно будем помнить о славном воине и его подвиге».

Напомним, звание Героя России (посмертно) президент России Владимир Путин присвоил Алмазу Сафину 17 января.

Фото предоставлено пресс-службой администрации главы Башкортостана.

Артём Шейнин в прямом эфире Первого канала почтил память Героя России Алмаза Сафина
Артём Шейнин в прямом эфире Первого канала почтил память Героя России Алмаза Сафина
Артём Шейнин в прямом эфире Первого канала почтил память Героя России Алмаза Сафина
Артём Шейнин в прямом эфире Первого канала почтил память Героя России Алмаза Сафина
Артём Шейнин в прямом эфире Первого канала почтил память Героя России Алмаза Сафина
Артём Шейнин в прямом эфире Первого канала почтил память Героя России Алмаза Сафина
Артём Шейнин в прямом эфире Первого канала почтил память Героя России Алмаза Сафина
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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