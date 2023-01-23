Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова семье погибшего на СВО Героя России

Его указом старшина Алмаз Сафин посмертно награждён орденом генерала Шаймуратова за проявленные во время специальной военной операции мужество и героизм.

В январе этого года парашютно-десантный взвод под его командованием в составе батальона удерживал оборонительные позиции на Красно-Лиманском направлении.

Алмаз, заметив выдвижение резервов противника, своевременно отдал подчинённым команду открыть огонь и доложил ситуацию командиру роты. Тем самым провалил попытку внезапного нападения врага, который принялся методично обстреливать из минометов позиции взвода. Старшина получил тяжёлое осколочное ранение, но не оставил позиций. После боя от полученных ранений он скончался.

Радий Хабиров передал орден Шаймуратова матери Алмаза Сафина Гузель Ахметовне. Также у него остались супруга Дарья Игоревна и две дочери, которые проживают в Новосибирской области, где проходил службу старшина.

«Всегда очень тяжело хоронить лучших сынов Башкортостана. Таким был и останется Алмаз Сафин. Мы обязательно будем помнить о славном воине и его подвиге», - сказал глава республики.

Он подчеркнул, что семье героя будет оказана необходимая поддержка. Радий Хабиров также поручил администрации Альшеевского района представить предложения по увековечению памяти старшины.

Напомним, 17 января президент России Владимир Путин присвоил Алмазу Сафину звание Героя России посмертно.

Фото пресс-службы главы РБ.