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Вчера, 23:32

В Украине погиб легендарный боец СВО Фанис Хусаинов из Татышлинского района Башкирии

О гибели ставшего народным героем Фаниса Хусаинова сообщил сегодня, 14 января, глава администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

В Украине погиб легендарный боец СВО Фанис Хусаинов из Татышлинского района Башкирии
В Украине погиб легендарный боец СВО Фанис Хусаинов из Татышлинского района Башкирии

Фанур Шайхисламов написал в соцсетях:

«Дорогие земляки, с тяжёлым сердцем сообщаю вам скорбную весть – при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш прославленный земляк, уроженец села Новокайпаново Фанис Хусаинов.

Это наша общая боль и невосполнимая утрата. Сражаясь за правое дело, он защищал не только братский народ от нацистов, но и свою Родину, близких и родных от угрозы распространения фашизма.

Фанис навсегда останется в наших сердцах, памяти и героической летописи России. Спи спокойно, герой! Выражаем глубокое соболезнование родным и близким героя».

Информация о смелом парне, угнавшем БТР из расположения украинских войск, появилась в соцсетях, телеграм-каналах и пабликах осенью. Но это не все подвиги нашего легендарного воина. Фанис Хусаинов спас раненого земляка. В ходе другого боя на захваченном БТР вывез раненого командира в безопасное место.

Фото из соцсетей.

В Украине погиб легендарный боец СВО Фанис Хусаинов из Татышлинского района Башкирии
В Украине погиб легендарный боец СВО Фанис Хусаинов из Татышлинского района Башкирии
В Украине погиб легендарный боец СВО Фанис Хусаинов из Татышлинского района Башкирии
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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