0 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Время героев
7 Декабря , 13:01

Фанис Хусаинов из Башкортостана - участник специальной военной операции

В составе батальона «Барс 17» один вышел на спецзадание против семи человек на БТР

Фанис Хусаинов из Башкортостана
Фанис Хусаинов из Башкортостана

2. Фанис Хусаинов из Башкортостана –  участник специальной военной операции. 

В составе батальона «Барс 17» один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Уничтожил двух противников. Еще одного  взял в плен и вместе с ним на вражеском БТР добрался до союзных войск.

Находился в здании базы батальона с сослуживцем во время обстрелов противника.  Фаниса Хусаинова контузило. В таком состоянии он вытащил раненого товарища из- под развалин и доставил его в военный госпиталь. 

В ходе другого боестолкновения Фанис Хусаинов на захваченном БТР вывез раненого командира.
 
Башкортостан – это время героев!

Башкортостан – это время героев!
Иьшат Фаритович Вахитов
1 Декабря , 11:06
Автор:Сергей Лапука
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика