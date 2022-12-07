2. Фанис Хусаинов из Башкортостана – участник специальной военной операции.

В составе батальона «Барс 17» один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Уничтожил двух противников. Еще одного взял в плен и вместе с ним на вражеском БТР добрался до союзных войск.

Находился в здании базы батальона с сослуживцем во время обстрелов противника. Фаниса Хусаинова контузило. В таком состоянии он вытащил раненого товарища из- под развалин и доставил его в военный госпиталь.

В ходе другого боестолкновения Фанис Хусаинов на захваченном БТР вывез раненого командира.



Башкортостан – это время героев!